"Ситуация трагическая": в Латвии зафиксирован резкий рост числа пожаров в квартирах и домах
Количество заявлений на получение возмещения за ущерб жилью, причиненный пожарами, в январе этого года выросло на 290 процентов, или почти в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 160 процентов. Об этом сообщает страховое общество BALTA.
В январе уже получено 39 заявлений о возмещении ущерба от пожаров в жилье, при этом общий размер убытков превышает 1 миллион евро. Страховщик указывает, что статистика оценивается как крайне трагическая — количество заявлений, полученных в этом месяце, в два раза превышает прежний «рекорд». А именно, за последние десять лет наибольшее количество заявлений о возмещении ущерба от пожаров, полученных в течение одного месяца, составляло 20.
Значительно чаще, то есть в 60 процентах случаев, пожары происходили в квартирах. По сравнению с январем прошлого года количество заявлений о страховых случаях, связанных с пожарами в квартирах, увеличилось в 11 раз.
Хотя расследование отдельных случаев еще не завершено, в компании BALTA отмечают, что тенденции январских происшествий вырисовываются очень четко. В частных домах пожары чаще всего вызывались коротким замыканием электропроводки и системами отопления, в том числе использованием неисправных отопительных котлов, засоренными дымоходами и неосторожным обращением с горячей золой. В то же время в квартирах каждый второй инцидент возникал из-за пожара в соседних помещениях.
Больше всего, то есть треть всех пожаров, зарегистрированных в течение года, происходит в три месяца — декабре, январе и апреле. Почти каждый второй пожар в этот период возникает из-за систем отопления, например неисправных, неочищенных или неправильно устроенных дымоходов, свидетельствуют данные BALTA.