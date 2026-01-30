"Ситуация трагическая": в Латвии зафиксирован резкий рост числа пожаров в квартирах и домах

В январе уже получено 39 заявлений о возмещении ущерба от пожаров в жилье, при этом общий размер убытков превышает 1 миллион евро. Страховщик указывает, что статистика оценивается как крайне трагическая — количество заявлений, полученных в этом месяце, в два раза превышает прежний «рекорд». А именно, за последние десять лет наибольшее количество заявлений о возмещении ущерба от пожаров, полученных в течение одного месяца, составляло 20.