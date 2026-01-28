Из-за контрабандистских шаров снова тревога в Литве - один упал в центре Вильнюса
В центре Вильнюса упал контрабандистский зонд с сигаретами, а прибывший за грузом мужчина, пытаясь скрыться, ранил полицейского и уехал.
По предварительным данным, около 20.00 во вторник поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Карейвю, недалеко от реки, упал метеорологический зонд, предположительно с контрабандными сигаретами.
Около 21.00 к найденной коробке подъехал автомобиль Mercedes Benz ML350 4MATIC, вышедший из него мужчина направился к грузу. Заметив полицейских, он бросился бежать и запрыгнул в машину. Уезжая с места происшествия, автомобиль зацепил сотрудника полиции Вильнюсского округа (2000 года рождения), который был в форменной одежде.
На месте происшествия было обнаружено и изъято 1500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Как ранее сообщало агентство BNS, из-за угрозы контрабандистских шаров во вторник вечером (27 января) дважды закрывался Вильнюсский аэропорт.