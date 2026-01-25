Морозы до -20: Латвию ждет снежная последняя неделя января
Зима в Латвии не собирается отступать: в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждают о снегопадах, облачной погоде и морозах до -20 градусов, особенно в восточных регионах страны.
В понедельник ожидается преимущественно облачная погода. Ночью снег прогнозируется главным образом в центральных районах, днем — во многих местах по всей Латвии, при этом снежный покров местами увеличится на два–четыре сантиметра. Ветер восточный и юго-восточный, слабый или умеренный. Минимальная температура ночью составит минус 10…15 градусов на западе и в центре страны, на востоке — минус 15…20 градусов. Днем максимальная температура будет минус 8…13 градусов, на побережье Курземе — минус 5…8 градусов.
Во вторник снег ожидается на большей части территории страны, толщина снежного покрова увеличится на один–четыре сантиметра, а местами на юге — на пять–восемь сантиметров. В отдельных районах юга возможна гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, слабый или умеренный, на побережье Курземе порывистый. Ночью температура составит минус 8…13 градусов, на севере Видземе — минус 14…18 градусов, на побережье Курземе — минус 5…8 градусов. Днем — минус 7…11 градусов, на побережье немного теплее.
В среду сохранится облачная погода и во многих местах будет идти снег. Ветер северный и северо-восточный, слабый или умеренный, с порывами на побережье Курземе. Ночью и днем температура будет в пределах минус 5…10 градусов, холоднее в Видземе — до минус 9…12 градусов.
Во второй половине недели осадки ослабнут, сохранится слабый или умеренный ветер восточного направления. Несмотря на изменчивость прогнозов, температура останется зимней и отрицательной, а в отдельные ночи, главным образом в восточных районах, столбик термометра вновь может опуститься до минус 20 градусов.