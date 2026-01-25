Морозы до -20: Латвию ждет снежная последняя неделя января

В понедельник ожидается преимущественно облачная погода. Ночью снег прогнозируется главным образом в центральных районах, днем — во многих местах по всей Латвии, при этом снежный покров местами увеличится на два–четыре сантиметра. Ветер восточный и юго-восточный, слабый или умеренный. Минимальная температура ночью составит минус 10…15 градусов на западе и в центре страны, на востоке — минус 15…20 градусов. Днем максимальная температура будет минус 8…13 градусов, на побережье Курземе — минус 5…8 градусов.