Человечность превыше всего: поступок Валмиерского театра восхищает соцсети

Она выражает особую благодарность не только коллективу театра и актерам, но и другим зрителям, которые терпеливо ждали начала спектакля. Автор подчеркивает, что сотрудники театра активно включились в процесс, чтобы помочь группе как можно быстрее попасть в зал. «Эти эмоции невозможно передать словами! Мы испытали настолько теплое, искреннее отношение и поддержку, мы поняли, что этот театр любит и ждет каждого своего зрителя, мы поняли, насколько мы важны для театра», — пишет она.