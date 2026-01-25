Человечность превыше всего: поступок Валмиерского театра восхищает соцсети
В социальных сетях широкий резонанс и одобрение получил поступок Валмиерского театра, который отсрочил начало спектакля "Блудный сын", чтобы дождаться группы молодежи, задержавшейся в пути из-за непредвиденных обстоятельств.
Руководитель группы в публичной записи поделилась эмоциональным опытом, рассказав, что долгожданный на протяжении полугода поход в театр почти сорвался. Однако после обращения в администрацию театра и объяснения ситуации была получена неожиданная отзывчивость.
«Это было настоящее восьмое чудо света, потому что нас выслушали, поняли и нас ждали», — пишет женщина.
Она выражает особую благодарность не только коллективу театра и актерам, но и другим зрителям, которые терпеливо ждали начала спектакля. Автор подчеркивает, что сотрудники театра активно включились в процесс, чтобы помочь группе как можно быстрее попасть в зал. «Эти эмоции невозможно передать словами! Мы испытали настолько теплое, искреннее отношение и поддержку, мы поняли, что этот театр любит и ждет каждого своего зрителя, мы поняли, насколько мы важны для театра», — пишет она.
В комментариях к записи другие любители культуры делятся похожим опытом, подтверждая, что Валмиерский театр и ранее проявлял понимание в чрезвычайных ситуациях.