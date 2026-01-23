Умерла латвийский журналист и редактор Ольга Авдевич

Ольга Авдевич в течение многих лет работала редактором газеты «Суббота». Позднее она была автором на портале Mixnews.lv. Также она была соавтором и ведущей благотворительного проекта «Зеленая лампа», который уже 10 лет помогает детям и взрослым в Латвии.