В Латвии
Сегодня 21:14
Умерла латвийский журналист и редактор Ольга Авдевич
23 января после тяжелой болезни умерла журналист и редактор Ольга Авдевич.
Ольга Авдевич в течение многих лет работала редактором газеты «Суббота». Позднее она была автором на портале Mixnews.lv. Также она была соавтором и ведущей благотворительного проекта «Зеленая лампа», который уже 10 лет помогает детям и взрослым в Латвии.
О времени и месте прощания будет сообщено отдельно.
Выражаем соболезнования родным и близким Ольги Авдевич.