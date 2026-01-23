Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 16:36
Морозы усиливаются: в Латвии до -20 уже в субботу
В пятницу вечером и в субботу в Латвии резко похолодает: местами температура опустится ниже –10 градусов, на востоке — до –20, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая и переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в течение ночи и субботы на большей части территории страны опустится ниже -10 градусов, а на востоке местами может достигнуть -20 градусов. Дневные максимальные температуры ожидаются от -6 градусов в северной части Курземе до -13 градусов в Латгале и Видземе.
В Риге возможен небольшой снег, днем будет солнечно. Слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит около -10 градусов.