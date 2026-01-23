Морозы усиливаются: в Латвии до -20 уже в субботу

Ожидается небольшая и переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в течение ночи и субботы на большей части территории страны опустится ниже -10 градусов, а на востоке местами может достигнуть -20 градусов. Дневные максимальные температуры ожидаются от -6 градусов в северной части Курземе до -13 градусов в Латгале и Видземе.