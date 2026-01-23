Латвия решила продолжить участие в борьбе против ИГИЛ в Ираке
Сейм принял решение продлить до 31 декабря текущего года участие латвийских военнослужащих в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ.
Латвия присоединилась к международной коалиции против террористической организации ИГИЛ в 2014 году. "Тем самым Латвия на практике подтверждает твердую приверженность участию в борьбе международной коалиции с терроризмом, а также укреплению коллективной безопасности совместно с союзниками", - сообщает пресс-служба Сейма.
В рамках действующего мандата вклад Латвии предусматривает участие одного штабного офицера Национальных вооруженных сил в военном штабе операции в Эрбиле, Ирак, где он выполняет задачи по обучению, консультированию, поддержке и обмену разведывательной информацией.
В настоящее время ИГИЛ способна осуществлять атаки малого масштаба, однако наблюдаются попытки активно укреплять позиции в сельских регионах, особенно в Сирии. Ирак служит платформой, позволяющей этой организации действовать в Сирии, где в настоящее время сосредоточена ее крупнейшая группировка и где она в среднем осуществляет от 10 до 15 атак в неделю. Кроме того, территории этой группировки в Ираке и Сирии служат платформами для вербовки новых боевиков и планирования атак в африканских регионах, где все активнее действуют террористические группировки, связанные с ИГИЛ, свидетельствует информация Министерства обороны Латвии.