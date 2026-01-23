Латвия решила продолжить участие в борьбе против ИГИЛ в Ираке

В настоящее время ИГИЛ способна осуществлять атаки малого масштаба, однако наблюдаются попытки активно укреплять позиции в сельских регионах, особенно в Сирии. Ирак служит платформой, позволяющей этой организации действовать в Сирии, где в настоящее время сосредоточена ее крупнейшая группировка и где она в среднем осуществляет от 10 до 15 атак в неделю. Кроме того, территории этой группировки в Ираке и Сирии служат платформами для вербовки новых боевиков и планирования атак в африканских регионах, где все активнее действуют террористические группировки, связанные с ИГИЛ, свидетельствует информация Министерства обороны Латвии.