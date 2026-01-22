Уже скоро в Латвии местами потеплеет до 0, но ожидается снег

Выходные пройдут без осадков, ожидается переменная облачность, местами небо прояснится. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. В субботу температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -11…-16°, местами на побережье будет теплее — -6…-10°. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -20…-25°, на побережье Курземе — до -12…-17°, а днем воздух прогреется до -12…-17°, на побережье Курземе — до -9…-13°.