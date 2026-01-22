Уже скоро в Латвии местами потеплеет до 0, но ожидается снег
После морозных выходных погода в Латвии начнет меняться: в начале следующей недели ожидаются снег и мокрый снег, а дневная температура местами приблизится к 0°. Ночами при этом еще будет держаться минус, но тенденция — к потеплению.
В пятницу ожидается преимущественно облачная погода, но без осадков. Будет дуть слабый до умеренного ветер восточного направления, в начале ночи местами в Курземе порывами до 14 м/с. Ночью воздух остынет до -4…-9°, на северо-востоке страны — до -11°. Максимальная температура воздуха -4…-9° ожидается в первой половине дня, во второй половине дня она понизится на пару градусов.
Выходные пройдут без осадков, ожидается переменная облачность, местами небо прояснится. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. В субботу температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -11…-16°, местами на побережье будет теплее — -6…-10°. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -20…-25°, на побережье Курземе — до -12…-17°, а днем воздух прогреется до -12…-17°, на побережье Курземе — до -9…-13°.
В начале следующей недели ожидаются осадки — снег и мокрый снег, на побережье Курземе также прогнозируется порывистый ветер. Ночами температура будет опускаться до отметки -11°, а днем местами приблизится к 0°.