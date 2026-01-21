Лечение только для своих: в Сейме отклонили привязку медицинских услуг к декларированию места жительства

В ходе заседания депутаты также обратили внимание на то, что, по данным Минздрава, в 2024 году граждане Латвии, задекларированные за рубежом, получили в Латвии медицинские услуги на сумму около трех миллионов евро. В то же время было отмечено, что общее число граждан Латвии, проживающих за рубежом, значительно выше, а критерий декларации сам по себе не отражает реальной связи человека с национальной системой здравоохранения.