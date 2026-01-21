Четверг будет самым теплым днем недели

Большая часть неба будет закрыта облаками, местами пройдет небольшой снег. Порывы восточного ветра будут достигать 9-13 метров в секунду, в отдельных районах Курземе - до 17 метров в секунду. Ветер местами будет сдувать снег - ожидается небольшая поземка.