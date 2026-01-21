Четверг будет самым теплым днем недели
фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Четверг будет самым теплым днем недели

Отдел новостей

LETA

В четверг в Латвии ожидается самая высокая температура воздуха на этой неделе, но сохранятся морозы и подует резкий ветер, прогнозируют синоптики.

Большая часть неба будет закрыта облаками, местами пройдет небольшой снег. Порывы восточного ветра будут достигать 9-13 метров в секунду, в отдельных районах Курземе - до 17 метров в секунду. Ветер местами будет сдувать снег - ожидается небольшая поземка.

Температура воздуха ночью во многих районах продолжит повышаться и в четверг составит -2...-8 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит около -5 градусов.

Темы

Прогноз погодыКурземеСнег

Другие сейчас читают