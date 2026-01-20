Мест и порций обеда хватит всем: как Рига помогает бездомным пережить морозы
Прогноз погоды свидетельствует, что на этой неделе по ночам ожидается холодная погода, когда столбик термометра опустится ниже отметки 10 градусов. В таких условиях рижские ночлежки работают круглосуточно, обеспечивая возможность согреться и получить необходимую поддержку. В шести приютах и ночлежках Риги общее число мест составляет 655, поэтому самоуправление заверяет, что мест хватит всем, кому нужна помощь.
С 1 по 19 января в шести рижских приютах и ночлежках ночевали в среднем 583 человека в сутки, что почти столько же, сколько год назад (590 человек).
В среднем 16 человек в день полиция доставляла в приют на улице Гайзиня, 7, где людям обеспечивают безопасное пребывание и поддержку.
Если данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии на 8.00 показывают, что температура воздуха ниже –10°C, либо температура ниже 0°C при скорости ветра свыше 10 м/с, ночлежки работают круглосуточно, а клиентам также обеспечивают обеды.
С 1 октября по 30 апреля Департамент благосостояния реализует дополнительные меры, чтобы обеспечить:
- возможности кратковременного пребывания в приютах и ночлежках,
- питание,
- возможности личной гигиены,
- поддержку специалистов по социальной работе.
В рамках плана действий увеличивается число мест в приютах, продлевается время работы ночлежек, дневной центр работает также по выходным и праздничным дням, в суповых кухнях обеспечивается больший объем услуг, а также проводится информационная кампания о доступной помощи в холодное время.