В ночь на среду температура воздуха опустится до -25 градусов

В ночь на среду температура во многих регионах страны опустится до -20…-25 градусов. Теплее будет в регионах с облачностью, в основном в Курземе, где температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. Местами ожидаются туман и изморозь, возможно северное сияние.