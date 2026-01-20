Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 11:47
Spotify повышает цену подписки и в Латвии
Музыкальная стриминговая платформа Spotify объявила о повышении стоимости подписки Premium. Уже в ближайший месяц пользователи Premium в США, Эстонии и Латвии получат электронное письмо с информацией об изменениях в своем абонементе.
Как видно из уведомления, разосланного Spotify, стоимость подписки Premium увеличится на один доллар США — с 11,99 до 12,99 доллара в месяц. Новая цена вступит в силу со следующего расчетного периода.
Spotify поясняет, что периодические корректировки цен на разных рынках отражают ценность, которую предлагает платформа, а также позволяют компании:
- продолжать обеспечивать высокое качество пользовательского опыта;
- развивать сервис;
- оказывать большую поддержку музыкантам и создателям контента.
В письмах подписчикам будет подробно разъяснено, что изменения цен означают для конкретного пользователя, а также будет доступна полная информация о функциях и преимуществах Premium.
Spotify напоминает, что пользователи, которые не хотят продолжать подписку по новой цене, могут в любой момент отменить ее в настройках своего аккаунта или выбрать один из альтернативных планов.