Spotify повышает цену подписки и в Латвии
Отдел новостей

Otkrito.lv

Музыкальная стриминговая платформа Spotify объявила о повышении стоимости подписки Premium. Уже в ближайший месяц пользователи Premium в США, Эстонии и Латвии получат электронное письмо с информацией об изменениях в своем абонементе.

Как видно из уведомления, разосланного Spotify, стоимость подписки Premium увеличится на один доллар США — с 11,99 до 12,99 доллара в месяц. Новая цена вступит в силу со следующего расчетного периода.

Spotify поясняет, что периодические корректировки цен на разных рынках отражают ценность, которую предлагает платформа, а также позволяют компании:

  • продолжать обеспечивать высокое качество пользовательского опыта;
  • развивать сервис;
  • оказывать большую поддержку музыкантам и создателям контента.

В письмах подписчикам будет подробно разъяснено, что изменения цен означают для конкретного пользователя, а также будет доступна полная информация о функциях и преимуществах Premium.

Spotify напоминает, что пользователи, которые не хотят продолжать подписку по новой цене, могут в любой момент отменить ее в настройках своего аккаунта или выбрать один из альтернативных планов.

