В Украине введут технологии выявления и блокирования пророссийских нарративов в медиапространстве

Верховная Рада Украины рекомендовала Национальной комиссии по стандартам государственного языка до 1 марта проработать и утвердить украинское правописание как стандарт государственного языка.

Как передают украинские СМИ, этим постановлением Рада также рекомендовала Кабинету министров разработать и утвердить до 1 марта единый стандарт шрифтового оформления оригиналов текстов законов, постановлений и других актов Верховной Рады.

Правительству также рекомендуется разработать и внести в парламент законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущение использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины.

Кроме того, обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, направленных на продолжение практики русификации украинского народа или содержащих нарративы пророссийского, антиукраинского содержания.

Среди прочего, правительству рекомендуется до 1 марта скорректировать содержание обучения украинскому языку, украинской литературе и истории для учебных заведений всех уровней.

