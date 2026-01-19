Школы в Литве снова начали получать угрозы из России - Латвия также в зоне риска
Литовские правоохранители начали расследование после угроз школам, распространявшихся на этих выходных через Telegram. Инцидент напоминает массовые рассылки 2023 года, когда похожие сообщения получили учреждения в Латвии, что усиливает опасения о повторении координированных атак в регионе.
В связи с опубликованными в социальной сети Telegram угрозами в адрес школ Генеральная прокуратура Литвы в понедельник начала досудебное расследование, в ходе которого будут предприняты попытки установить инициаторов и распространителей этих сообщений, а также их цели. Согласно опубликованному в понедельник сообщению, досудебное расследование проводится по статье 250 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за угрозу совершения террористического преступления.
Организация досудебного расследования поручена прокурорам Вильнюсской окружной прокуратуры, расследование проводят сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Как сообщало агентство BNS, в воскресенье вечером полиция информировала, что в социальной сети Telegram распространяются угрозы в адрес школ в Литве. Департамент полиции указал, что получили около 20 сообщений по этому поводу. «В канале Telegram была опубликована информация угрожающего характера, согласно которой в определённых литовских школах — был приведен список школ — сегодня якобы могут быть совершены насильственные действия, стрельба и тому подобное», — сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, после оценки информации и содержания сообщения было установлено, что это, вероятно, является информационной атакой с целью вызвать панику и страх. Тексты и фотографии были ранее использованы в других странах. «По предварительным данным, канал, с которого распространялась эта информация, является поддельным и уже заблокирован. Аналогичные случаи уже имели место в других странах, однако существуют и другие аккаунты. Мы видим, что эти угрозы, вероятнее всего, исходят из России. Именно из России, скорее всего, были отправлены эти угрозы», — отметил Рамунас Матонис. Ранее с похожей ситуацией столкнулся Казахстан — тогда было установлено, что угрозы рассылались из России.
Агентство BNS писало, что в октябре 2023 года в течение нескольких дней литовские учреждения получили тысячи электронных писем о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, детских садах, самоуправлениях; аналогичные сообщения тогда получили и учебные заведения в Латвии и Эстонии. Департамент государственной безопасности тогда заявил, что это, вероятно, была целенаправленная и скоординированная атака, проведённая по инициативе враждебных государств.