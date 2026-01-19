Школы в Литве снова начали получать угрозы из России - Латвия также в зоне риска

По его словам, после оценки информации и содержания сообщения было установлено, что это, вероятно, является информационной атакой с целью вызвать панику и страх. Тексты и фотографии были ранее использованы в других странах. «По предварительным данным, канал, с которого распространялась эта информация, является поддельным и уже заблокирован. Аналогичные случаи уже имели место в других странах, однако существуют и другие аккаунты. Мы видим, что эти угрозы, вероятнее всего, исходят из России. Именно из России, скорее всего, были отправлены эти угрозы», — отметил Рамунас Матонис. Ранее с похожей ситуацией столкнулся Казахстан — тогда было установлено, что угрозы рассылались из России.