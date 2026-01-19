5000 евро на ребенка - нет, а 9000 на электромобиль - пожалуйста: депутат возмущен приоритетами господдержки в Латвии

Депутат подчеркнул, что полностью согласен с тем, что о демографии в Латвии необходимо заботиться не на словах, а на деле. «Нужно находить финансовые средства и стимулировать. Стимулировать молодые семьи, молодых людей, чтобы у них было чувство безопасности», — заявил он. По его мнению, конкретная финансовая поддержка может стать реальным мотиватором для создания семьи. «Если мы создаем семью, у нас рождается ребенок и государство идет нам навстречу — пусть это будут те же 5 тысяч евро. Это уже достаточные деньги хотя бы для какого-то старта», — сказал Зивтиньш.