5000 евро на ребенка - нет, а 9000 на электромобиль - пожалуйста: депутат возмущен приоритетами господдержки в Латвии
Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш заявил, что в Латвии неверные расставлены приоритеты: поддержка при покупке электромобиля исчисляется тысячами евро, тогда как реальные стимулы для повышения рождаемости по-прежнему считаются "неподъемными".
Депутат Сейма и член правления партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш в передаче "Preses klubs" на TV24 выступил с резкой критикой государственной политики в сфере демографии, заявив, что власти должны перестать говорить и начать действовать.
По его словам, Латвии необходимо всерьез задуматься о рождаемости и о том, какие сигналы государство посылает молодым людям. В качестве примера он привел популярную, но часто критикуемую идею о выплате 5 тысяч евро за рождение ребенка. «Нас упрекают, что это популизм — мол, есть люди, которые говорят, что за каждого рожденного ребенка государство должно платить 5 тысяч, — отметил Зивтиньш. — Когда мы хотим, чтобы у молодежи что-то щелкнуло в голове и они начали думать о семье и детях, нам отвечают: нет, государственный бюджет этого не выдержит».
При этом депутат указал на явное противоречие в бюджетных приоритетах. «А электромобили — выдержит. От 4 до 9 тысяч евро государство может доплачивать за электромобили», — подчеркнул он. Из этого, по мнению Зивтиньша, следует однозначный вывод: «Получается, что электромобили важнее, чем дети».
Депутат подчеркнул, что полностью согласен с тем, что о демографии в Латвии необходимо заботиться не на словах, а на деле. «Нужно находить финансовые средства и стимулировать. Стимулировать молодые семьи, молодых людей, чтобы у них было чувство безопасности», — заявил он. По его мнению, конкретная финансовая поддержка может стать реальным мотиватором для создания семьи. «Если мы создаем семью, у нас рождается ребенок и государство идет нам навстречу — пусть это будут те же 5 тысяч евро. Это уже достаточные деньги хотя бы для какого-то старта», — сказал Зивтиньш.