Офис или диван? Исследование показало, как на самом деле работают в странах Балтии

Почти каждый десятый (9%) стал ходить в офис (работать очно) реже, чем два года назад, и почти столько же (8%) изменили свои привычки в противоположную сторону и теперь ездят в офис для очной работы чаще, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Helmes и исследовательским центром Norstat. Более половины (60%) опрошенных в Латвии признают, что в последние годы свои привычки не меняли.