Офис или диван? Исследование показало, как на самом деле работают в странах Балтии
Гибридная работа в Балтии постепенно перестает быть экспериментом и становится устойчивой нормой: большинство сотрудников сохраняют прежний режим, а заметная часть либо чаще возвращается в офис, либо, наоборот, ездит туда реже.
Почти каждый десятый (9%) стал ходить в офис (работать очно) реже, чем два года назад, и почти столько же (8%) изменили свои привычки в противоположную сторону и теперь ездят в офис для очной работы чаще, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Helmes и исследовательским центром Norstat. Более половины (60%) опрошенных в Латвии признают, что в последние годы свои привычки не меняли.
В Литве ситуация немного отличается: доля респондентов, которые в последние годы стали работать очно больше, чуть выше (9%). В Эстонии лишь 6% участников опроса признали, что стали ездить в офис чаще, тогда как 7% — реже, чем два года назад.
Данные исследования показывают, что в Латвии чаще работают очно женщины (11% по сравнению с 6% мужчин) и более молодые сотрудники. Так, в возрастной группе 30–39 лет 16% отмечают, что сейчас работают очно чаще, а в группе 18–29 лет — 12%. Исследование отражает и еще одну тенденцию: работники, в домохозяйствах которых трое или четверо детей, чаще выбирают работу из офиса.
Прогнозы экспертов свидетельствуют, что сочетание очной и удаленной работы сохранится и в 2026 году. По данным исследования вознаграждения и компании по управленческому консалтингу Figure Baltic Advisory, наиболее типичная модель пропорций удаленной и очной работы в организациях Латвии — 40% удаленно и 60% очно, то есть два дня удаленно и три — очно. Существенных изменений в организации удаленной и очной работы в латвийских компаниях в этом году не ожидается.
Исследование, подготовленное в сотрудничестве с центром Norstat, было проведено в конце 2025 года. В нем приняли участие 3000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет (по 1000 из каждой страны Балтии). Целью опроса было выяснить привычки занятых в отношении очной и удаленной работы.