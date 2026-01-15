Война, угрозы и кризис: как события начала 2026 года повлияли на цену золота

Серебро последовало схожей тенденции, в среду подорожав более чем на 6% и превысив 78 евро за унцию, а с начала года его стоимость выросла уже на 29%. Рост цен на драгоценные металлы происходит на фоне хаотичного 2026 года, который характеризуется военными действиями США в Венесуэле, беспорядками, угрозами президента США Дональда Трампа Ирану и растущей напряженностью в финансовом секторе.