Латвия в хвосте Европы: наши пенсионеры отказываются от прививок

"Это пациенты, у которых подтверждено наличие Covid-19 и которые умерли именно от него. Нужно иметь в виду, что Covid-19 может вызывать тромбозы и инсульт. Пациенты поступают в больницу с этими диагнозами, и у них выявляется также Covid-19. Если человек в таких случаях умирает, Covid-19 не указывается как причина смерти. Также, например, если имелось онкологическое заболевание и тест был положительным, никто не пишет, что человек умер от Covid-19. Приведенные данные касаются тех пациентов, чью жизнь оборвал именно Covid-19 - в основном это люди преклонного возраста с плохим состоянием здоровья", - поясняет руководитель службы инфекционного надзора больницы Страдиня Уга Думпис.