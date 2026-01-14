В VID объяснили, на что будут давить в борьбе с "конвертами"

Руководитель VID подчеркнула, что план по снижению теневой экономики разработан, исходя из задач и выводов рабочих групп совместно с представителями отраслевых объединений предпринимателей. Реализация задач, включенных в план, будет продолжаться без крупных рекламных кампаний. «Эти кампании, которые год назад были очень громкими, мы больше не будем продолжать, но в ежедневной работе обращаемся к 200–400 предприятиям по конкретным отраслям. Результаты есть: в том числе растет официально декларируемая зарплата, налоги поступают, а налоговые долги сокращаются», — подчеркнула Шмите-Роке.