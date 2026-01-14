В VID объяснили, на что будут давить в борьбе с "конвертами"
Строительство, сфера красоты и авторемонт — одни из отраслей, которым уделяется особое внимание в контексте снижения теневой экономики. Работа с этими и другими отраслями будет продолжена без развертывания масштабных рекламных кампаний по борьбе с «серой» экономикой, заявила в интервью в программе Латвийского радио «Labrīt» генеральный директор Службы госдоходов (VID) Байба Шмите-Роке.
По выводам ежегодных исследований, за последние три года теневая экономика в Латвии, связанная с уклонением от уплаты налогов, медленно, но стабильно сокращалась, подчеркнула руководитель VID в интервью LSM.lv.
«Однако для меня важнее этих цифр — ощущение общества в ситуациях, когда услуга предлагается без чека, но дешевле, или когда зарплата выплачивается “в конверте”. И второе, что говорят предприниматели: нет ни одной отрасли, где все было бы в порядке. Бизнесу мешает теневая экономика, потому что она снижает честную конкуренцию», — отметила Шмите-Роке.
Руководитель VID подчеркнула, что план по снижению теневой экономики разработан, исходя из задач и выводов рабочих групп совместно с представителями отраслевых объединений предпринимателей. Реализация задач, включенных в план, будет продолжаться без крупных рекламных кампаний. «Эти кампании, которые год назад были очень громкими, мы больше не будем продолжать, но в ежедневной работе обращаемся к 200–400 предприятиям по конкретным отраслям. Результаты есть: в том числе растет официально декларируемая зарплата, налоги поступают, а налоговые долги сокращаются», — подчеркнула Шмите-Роке.