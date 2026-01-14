На одну страну может стать меньше - в Румынии и Молдове заговорили об объединении

Заявление молдавского лидера получило быстрый отклик в Бухаресте. Советник президента Румынии Эуджен Томак напомнил, что его страна еще в марте 2018 года официально заявила о готовности обсудить объединение. Соответствующее решение было принято румынским парламентом единогласно, без единого голоса против. "Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать его как вариант", – подчеркнул Томак. Он отметил, что партнеры Румынии по ЕС и НАТО понимают: "и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ".