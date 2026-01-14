На одну страну может стать меньше - в Румынии и Молдове заговорили об объединении
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы состоялся референдум. Бухарест готов к переговорам, хотя пока большинство граждан обеих стран выступают против такого сценария.
На днях президент Молдовы Майя Санду сделала неожиданное заявление в интервью британским журналистам: если бы в стране провели референдум об объединении с Румынией, она бы поддержала эту идею. Глава государства объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией вокруг Молдовы и растущими вызовами для малых демократических государств.
"Такой стране, как Молдова, становится все сложнее выживать, существовать как демократия, как суверенная страна", – отметила Санду.
Заявление молдавского лидера получило быстрый отклик в Бухаресте. Советник президента Румынии Эуджен Томак напомнил, что его страна еще в марте 2018 года официально заявила о готовности обсудить объединение. Соответствующее решение было принято румынским парламентом единогласно, без единого голоса против. "Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать его как вариант", – подчеркнул Томак. Он отметил, что партнеры Румынии по ЕС и НАТО понимают: "и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ".
Президент Румынии Никушор Дан ранее также высказывался за объединение, но с оговоркой: пока граждане Молдовы поддерживают нынешнюю форму государства, Бухарест действовать не будет.
И здесь кроется главное препятствие для реализации идеи объединения. Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против такого сценария, лишь треть населения его поддерживает. Прошлогодние исследования также выявили, что большинство жителей Румынии не хотят объединения с Молдовой.
Санду осознает эту реальность. "Как президент Молдовы, я понимаю, что нет большинства, которое бы поддерживало объединение с Румынией, но есть большинство, которое поддерживает вступление в ЕС", – заявила она. Именно европейская интеграция стала общей целью для обеих стран и более реалистичным путем защиты молдавского суверенитета. Томак подтвердил, что и Бухарест, и Кишинев сосредоточены на ускорении процесса европейской интеграции Молдовы. Этот путь кажется более осуществимым и получает поддержку как среди политических элит, так и среди населения обеих стран.