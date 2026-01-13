На продажу выставлен легендарный ночной клуб Риги
На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб.Судя по информации в объявлении, продается известный рижский клуб Skapis, который ранее располагался на месте другого легендарного заведения — клуба Piens.
«Продается полностью готовый бизнес ночного клуба и мероприятий в одном из самых востребованных районов Риги — квартале Бриана. Помещение полностью оснащено и готово к немедленной работе или внедрению нового концепта без дополнительных строительно-инвестиционных затрат», — говорится в объявлении.
Аренда в месяц - 3200 евро + НДС, а цена за передачу клуба составляет 69 000 евро. Полное объявление доступно здесь.
Напомним, что после успешного 14-летнего существования в январе 2023 года свои двери закрыл любимый публикой легендарный клуб Piens. На его месте открылся новый инклюзивный клуб Skapis.
Skapis, расположенный в Риге по адресу ул. Артиста Бриана 9a, позиционировался как инклюзивное пространство, ориентированное на квир-сообщество, но дружелюбное также к гетеросексуальной публике. Руководители и творческие вдохновители клуба Иева и Бруно сами являются квирами и целенаправленно создавали среду, комфортную для квир-сообщества.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Кристен Стюарт, открытая представительница ЛГБТ-сообщества, посетила популярный ночной квир-клуб Skapis, где развлекалась и танцевала вместе с другими гостями.