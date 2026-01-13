На продажу выставлен легендарный ночной клуб Риги

Skapis, расположенный в Риге по адресу ул. Артиста Бриана 9a, позиционировался как инклюзивное пространство, ориентированное на квир-сообщество, но дружелюбное также к гетеросексуальной публике. Руководители и творческие вдохновители клуба Иева и Бруно сами являются квирами и целенаправленно создавали среду, комфортную для квир-сообщества.