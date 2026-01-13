Государственная нерешительность обходится дорого: Ecolines отменяет несколько рейсов внутри страны

Представители Ecolines заявили, что основными причинами решения о прекращении этих услуг являются многолетняя нерешительность государства и отсутствие четкой стратегии развития коммерческих перевозок в Латвии. Коммерческие перевозки ведутся параллельно с дотируемыми государством перевозками, расписание часто пересекается, что создает неравные условия. Кроме того, уже более четырех лет не существует механизма компенсации коммерческих услуг пассажирам, которые имеют право на скидки или бесплатный проезд. Это привело к убыткам перевозчиков.