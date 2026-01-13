Его путь закончился ударом о барьерное ограждение: в Улброке водитель погиб прямо за рулем
В эти выходные ДТП с летальным исходом произошло в Улброке Ропажского края. Погиб пожилой мужчина. Не исключается, что водителя подвело здоровье.
В субботу утром в Улброке погиб водитель автомобиля. Мужчина ехал в сторону Риги, в направлении кругового движения, однако по неясным причинам его путь закончился ударом о барьерное ограждение, разделяющее полосы движения на встречной стороне.
Живущие напротив местные жители сразу после происшествия обсуждали разные версии случившегося. Самые свежие сведения, по их словам, принесла соседка.
«Она сказала, что ему стало плохо, он умер на дороге. [А почему она думает, что стало плохо?] Кто-то из дома уже был там, когда врачи его реанимировали — делали массаж сердца и искусственное дыхание», — рассказал местный житель Гунарс, ссылаясь на услышанное.
После удара у автомобиля отломились бампер и фара со стороны водителя. Водителю было 69 лет, и вполне возможно, что все произошло так, как говорят жители: мужчине стало плохо, он потерял контроль над машиной и врезался в ограждение.
После трагедии у сломанных перил оставили цветы и свечи. Госполиция начала по факту происшествия уголовный процесс.