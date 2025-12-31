Латвийские деревни и поселки постепенно пустеют - вернуть уехавших почти невозможно

В сельской местности одновременно накапливается целый комплекс серьезных проблем: закрываются школы и больницы, дороги находятся в плохом состоянии, предпринимательство угасает. Такая среда становится абсолютно непривлекательной для молодежи, и у молодых людей фактически не остается выбора, кроме как уехать. Часть жителей перебирается в Ригу, однако многие покидают страну и уезжают за границу. Именно это, по словам Заржецкиса, является ключевой проблемой. Вернуть этих людей обратно крайне сложно: они обустраиваются на новом месте, их дети идут в школы, осваивают язык, заводят друзей, и связь с Латвией постепенно ослабевает.