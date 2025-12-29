В Латвии один врач лечит 9 месяцев, другой - 3 недели. Почему государству все равно?

Медик - это профессия, где вклад конкретного специалиста в результат может различаться в разы. Заржецкис привел показательный пример: один врач может месяцами лечить пациента, не ставя точный диагноз, отправляя его по кабинетам и назначая множество дорогих обследований. В результате расходы государства растут, а пациент долгое время находится на больничном. В то же время опытный, «продвинутый» врач способен почти сразу определить проблему, назначить одно целевое обследование, подтвердить диагноз и вылечить пациента в кратчайшие сроки.