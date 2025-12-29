В Латвии один врач лечит 9 месяцев, другой - 3 недели. Почему государству все равно?
Пластический хирург Янис Заржецкис полагает, что система оплаты труда врачей ориентирована на часы, а не на результат, что поощряет неэффективное лечение и приводит к многомиллионным потерям для государства.
В передаче «Preses klubs» на TV24 пластический хирург Янис Заржецкис подверг резкой критике действующий принцип оплаты труда врачей, назвав его глубоко проблемным и вредным для пациентов и государства.
По его словам, сегодня врачам платят за отработанные часы, однако такой подход крайне сложно эффективно администрировать. При этом сами врачи сильно отличаются друг от друга — по уровню знаний, опыту и способности быстро и точно ставить диагноз.
Медик - это профессия, где вклад конкретного специалиста в результат может различаться в разы. Заржецкис привел показательный пример: один врач может месяцами лечить пациента, не ставя точный диагноз, отправляя его по кабинетам и назначая множество дорогих обследований. В результате расходы государства растут, а пациент долгое время находится на больничном. В то же время опытный, «продвинутый» врач способен почти сразу определить проблему, назначить одно целевое обследование, подтвердить диагноз и вылечить пациента в кратчайшие сроки.
Хирург рассказал случай из собственной практики: пациент с больной рукой находился на больничном девять месяцев. После проведенной операции он вернулся к работе уже через три недели. «Сколько это стоило государству?» — задался вопросом врач, подчеркивая разницу между формальным процессом и реальным результатом.
Отдельно Заржецкис указал на различие между частной и государственной медициной. В частных клиниках, по его словам, существует прямая ответственность за деньги и решения: ошибся — клиника может закрыться. Руководитель отвечает за каждое принятое решение.
В государственных больницах ситуация иная. Там можно заставить врача работать по 400 часов, лишь бы освоить бюджет. Ошибочные управленческие решения могут приниматься неоднократно без каких-либо последствий. В итоге, по словам Заржецкиса, достаточно политического решения — и убыточному медицинскому учреждению просто выделяют дополнительные средства.