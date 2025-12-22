Шокирующие подробности отставки члена правления Latvijas dzelzceļš: вот что происходило за закрытыми дверями

Мартиньш Кеньгис начал работу в правлении LDz в июле прошлого года после победы в конкурсе среди 32 претендентов и проработал год и четыре месяца. Его уход совпал с рассмотрением специально созданной комиссией LDz заявлений о мобинге и босинге со стороны Кеньгиса. Совет LDz получил соответствующее заявление 10 октября, однако сотрудники ранее неоднократно обращались за помощью в ГИТ, начиная с января: первое заявление было зарегистрировано 22 января, сообщает Lsm.lv.