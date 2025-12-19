Облачная и сырая пятница: синоптики предупреждают о тумане

В пятницу погода в Латвии будет облачной, во многих местах ожидаются туман и дымка. Местами пройдут дожди, а в некоторых районах Курземе может выглянуть солнце. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на Курземском побережье будет на 1-2 градуса теплее. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывистый.