Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Облачная и сырая пятница: синоптики предупреждают о тумане
В пятницу по всей Латвии сохранится облачная и сырая погода: туман, дымка и местные дожди будут сопровождать день, прогнозируют синоптики.
В пятницу погода в Латвии будет облачной, во многих местах ожидаются туман и дымка. Местами пройдут дожди, а в некоторых районах Курземе может выглянуть солнце. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на Курземском побережье будет на 1-2 градуса теплее. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывистый.
В Риге будет туманно, возможна морось. При умеренном южном ветре максимальная температура воздуха составит +4 градуса.