Проще нанять программистов в Македонии, чем привезти их в Латвию: финтех-сектор требует перемен
В настоящее время в Латвии действуют 127 компаний сектора финансовых технологий. В прошлом году финтех-компании обеспечили оборот в размере 372 млн евро и заплатили налогов на 91 млн евро, а занято в этой сфере было более 3,6 тыс. человек. Тем временем разработка стратегии развития отрасли на последующие годы долгое время буксовала. Теперь Министерство финансов в сотрудничестве с Банком Латвии подало на рассмотрение в Кабинет министров стратегию развития финтех-сектора на 2026-2027 годы, хотя она должна была охватывать период 2025-2027 годов. Стратегия предусматривает увеличение зарегистрированных в Латвии финтех-компаний на 30%, обеспечив им благоприятные условия для деятельности и расширения. Также поставлена цель на 15% увеличить инвестиции в сферу финтех и на 18% - количество рабочих мест, пишет Diena.
На состоявшейся в Рижской бизнес-школе РТУ дискуссии "Что необходимо для реализации амбиций финтех-сектора в Латвии?" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что стратегия содержит очень скромные амбиции. С ним согласна и руководитель ассоциации Fintech Latvija Тина Лусе, отмечая, что при разработке стратегии чиновники руководствовались осторожным подходом, чтобы впоследствии удалось достичь запланированных результатов.
"Совет по развитию финансового сектора поддерживает принятие финтех-стратегии, но у нас имеются проблемы с иммиграционной политикой и процессами. Это политически чувствительный вопрос, который используется для политических торгов и получения голосов избирателей. Здесь временами утрачивается рациональный аспект. Если мы хотим развивать отрасль, нужны трудовые ресурсы, поэтому нужно думать о том, как упростить привлечение рабочей силы", - говорит Лусе.
Финтех-компании отмечают, что сегодня им проще открыть филиал и нанять программистов, например, в Македонии, чем привезти их для работы в Латвию.