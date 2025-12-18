Проще нанять программистов в Македонии, чем привезти их в Латвию: финтех-сектор требует перемен

В настоящее время в Латвии действуют 127 компаний сектора финансовых технологий. В прошлом году финтех-компании обеспечили оборот в размере 372 млн евро и заплатили налогов на 91 млн евро, а занято в этой сфере было более 3,6 тыс. человек. Тем временем разработка стратегии развития отрасли на последующие годы долгое время буксовала. Теперь Министерство финансов в сотрудничестве с Банком Латвии подало на рассмотрение в Кабинет министров стратегию развития финтех-сектора на 2026-2027 годы, хотя она должна была охватывать период 2025-2027 годов. Стратегия предусматривает увеличение зарегистрированных в Латвии финтех-компаний на 30%, обеспечив им благоприятные условия для деятельности и расширения. Также поставлена цель на 15% увеличить инвестиции в сферу финтех и на 18% - количество рабочих мест, пишет Diena.