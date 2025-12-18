Сейм утвердил нового члена SEPLP: что обещает Андрис Саулитис и когда приступит к работе
Депутаты Сейма в четверг утвердили исследователя в области социальных наук Андриса Саулитиса на должности члена Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP). За его кандидатуру проголосовали 48 депутатов, против были 36, а семеро воздержались.
Ранее кандидатуру Саулитиса поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
Своими приоритетами на должности члена совета Андрис Саулитис назвал использование возможностей искусственного интеллекта для создания контента общественных СМИ, адаптацию к новым привычкам потребления контента пользователями и качественную, объективную и разнообразную журналистику, которая отражает разные точки зрения и создается в редакциях, не сегрегированных по этническому принципу.
К выполнению обязанностей члена SEPLP Саулитис приступит 2 февраля.
Как сообщалось, ранее в этом году Сейм уже отклонил двух кандидатов, выдвинутых в члены SEPLP: вначале была отклонена кандидатура бывшего руководителя Латвийского телевидения Иварса Белте, а затем - бывшего члена SEPLP и руководителя Латвийского радио Яниса Сиксниса.
После этого заместитель председателя Совета меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров Георгс Рубенис заявил агентству LETA, что совет оказался в тупике, а Латвийский совет по этике в СМИ указал, что считает целесообразным отменить норму, предусматривающую утверждение выдвинутых советом кандидатов в Сейме, делегировав эту процедуру самому Совету меморандума о сотрудничестве или другому органу, менее подверженному политической конъюнктуре. Позже на внеочередном заседании 8 декабря совет решил выдвинуть на утверждение в SEPLP Саулитиса.
В состав SEPLP входят три члена, которых утверждает Сейм. Одного члена выдвигает президент, одного - Совет меморандума о сотрудничестве, еще одного - Сейм. 19 июня Сейм утвердил на должности членов SEPLP выдвинутую Сеймом бывшую главу Латвийского радио Уну Клапкалне и выдвинутую президентом Саниту Уплею-Егермане, которая уже занимала эту должность.
SEPLP является независимым автономным органом, который представляет интересы общества в сфере общественных СМИ.