Сейм утвердил нового члена SEPLP: что обещает Андрис Саулитис и когда приступит к работе

После этого заместитель председателя Совета меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров Георгс Рубенис заявил агентству LETA, что совет оказался в тупике, а Латвийский совет по этике в СМИ указал, что считает целесообразным отменить норму, предусматривающую утверждение выдвинутых советом кандидатов в Сейме, делегировав эту процедуру самому Совету меморандума о сотрудничестве или другому органу, менее подверженному политической конъюнктуре. Позже на внеочередном заседании 8 декабря совет решил выдвинуть на утверждение в SEPLP Саулитиса.