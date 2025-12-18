Реальная помощь или "услуги на бумаге"? Самоуправления Латвии обязали внедрять новые социальные стандарты

В свою очередь данные о внедрении обязательных минимальных социальных услуг в 2026 году будут доступны лишь через год. Председатель Латвийского объединения руководителей социальных служб и руководитель социальной службы Кекавского края Агнесе Менце-Каткевичa отметила, что многие самоуправления уже в этом году обеспечивают услуги, которые станут обязательными только в 2026 году. Кроме того, в тех случаях, когда самоуправление не может обеспечить предоставление какой-либо услуги, у него есть возможность "купить" ее у соседнего края или у неправительственной организации.