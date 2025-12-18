Реальная помощь или "услуги на бумаге"? Самоуправления Латвии обязали внедрять новые социальные стандарты
В этом году все самоуправления обязаны обеспечивать предоставление пяти социальных услуг, а со следующего года их количество увеличится.
Закон предусматривает, что эти услуги должны быть доступны всем жителям регионов, но пока никто с уверенностью не может сказать, хватило ли у самоуправлений в 2025 году средств, сотрудников и инфраструктуры, чтобы реально их обеспечивать. Исчерпывающая картина, какие услуги действительно предоставлялись, а какие так и остались лишь "на бумаге", станет видна только к середине следующего года, заявили порталу Delfi в Министерстве благосостояния и Латвийском союзе самоуправлений (ЛСС).
В свою очередь данные о внедрении обязательных минимальных социальных услуг в 2026 году будут доступны лишь через год. Председатель Латвийского объединения руководителей социальных служб и руководитель социальной службы Кекавского края Агнесе Менце-Каткевичa отметила, что многие самоуправления уже в этом году обеспечивают услуги, которые станут обязательными только в 2026 году. Кроме того, в тех случаях, когда самоуправление не может обеспечить предоставление какой-либо услуги, у него есть возможность "купить" ее у соседнего края или у неправительственной организации.
В Рижском регионе такая модель функционирует, но в более отдаленных регионах Латвии возникают проблемы - конкретной услуги нет вообще или же ее предлагает только один поставщик. Советник ЛСС по вопросам здравоохранения и социальной сферы Илзе Рудзите также подчеркивает, что конкретных данных о том, какие самоуправления и какие услуги обеспечивают самостоятельно, а какие покупают у другого самоуправления, пока нет. Но свобода действий у самоуправлений имеется, и есть края, которые заказывают услуги длительного социального ухода по всей Латвии, отметила представитель ЛСС.