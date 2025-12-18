В четверг сохранится пасмурная погода с туманом
В четверг сохранится пасмурная погода с туманом

LETA

В четверг утром температура воздуха в Латвии составляет от -0,2 градуса в Резекне до +7,3 градуса в Вентспилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части территории страны образовался туман, хорошая видимость сохраняется только на побережье Курземе. Наименьшая видимость составляет 170 метров в Салдусе, 230 метров в Резекне, 260 метров в Елгаве и 290 метров в Дагде.

В течение дня сохранится пасмурная погода с моросящим дождем и туманом. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит +1...+6 градусов.

В Риге ожидается туман, возможен моросящий дождь, а температура воздуха не превысит +4 градуса.

