В Вентспилсе начат уголовный процесс против мужчины, напавшего на сотрудников муниципальной полиции с ножом и топором
Государственная полиция начала уголовный процесс против мужчины в Вентспилсе, который, отреагировав на замечание о шуме, напал на сотрудников муниципальной полиции с ножом и топором.
Инцидент произошел 6 декабря около 11.10, когда муниципальная полиция Вентспилса получила вызов в многоквартирный дом, где громко играла музыка, сообщила старший специалист Отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов разъяснили жильцу квартиры правила общественного порядка и попросили предъявить документ, удостоверяющий личность.
Мужчина зашел в квартиру якобы за документами, однако вернулся с ножом и топором в руках. Увидев оружие, полицейские отступили, а мужчина, высказывав угрозы и целенаправленно размахивал ножом и топором в сторону должностных лиц, не попал по ним. Для преодоления сопротивления и нейтрализации нападавшего полицейские применили газовый баллончик и наручники.
Государственная полиция ходатайствовала перед судом о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд это ходатайство отклонил. Вместо этого мужчине назначен надзор полиции.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нападении на представителя власти. За такое преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.