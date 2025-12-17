В Вентспилсе начат уголовный процесс против мужчины, напавшего на сотрудников муниципальной полиции с ножом и топором

Мужчина зашел в квартиру якобы за документами, однако вернулся с ножом и топором в руках. Увидев оружие, полицейские отступили, а мужчина, высказывав угрозы и целенаправленно размахивал ножом и топором в сторону должностных лиц, не попал по ним. Для преодоления сопротивления и нейтрализации нападавшего полицейские применили газовый баллончик и наручники.