"Столице нужны масштабные события": Рига готова принять чемпионат мира по хоккею 2030 года

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обязуется обеспечить поддержку проведению в столице чемпионата мира по хоккею в 2030 году, сообщили в отделе думы по внешней коммуникации. "Мы намерены оказать поддержку и приложить свои усилия к тому, чтобы чемпионат мира по хоккею 2030 года состоялся именно в Риге", - заявил Клейнбергс.