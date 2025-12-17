В 2030 году чемпионат мира по хоккею может пройти в столице Латвии.
"Столице нужны масштабные события": Рига готова принять чемпионат мира по хоккею 2030 года
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил о готовности столицы поддержать проведение чемпионата мира по хоккею 2030 года, подчеркнув значимость крупных спортивных событий для экономики и укрепления чувства общности.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обязуется обеспечить поддержку проведению в столице чемпионата мира по хоккею в 2030 году, сообщили в отделе думы по внешней коммуникации. "Мы намерены оказать поддержку и приложить свои усилия к тому, чтобы чемпионат мира по хоккею 2030 года состоялся именно в Риге", - заявил Клейнбергс.
Политик подчеркнул, что столице необходимы крупномасштабные спортивные мероприятия не только из-за их экономического эффекта для города и страны, но и для укрепления чувства общности.
"Рига уже доказала свою способность организовывать крупные мероприятия, но нам определенно есть что еще предложить, показать и улучшить в их проведении", - отметил мэр Риги.