В Латвии падает интерес к подписке на прессу - впереди решающая неделя
До конца кампании подписки на печатные издания в Латвии остается неделя. Несмотря на небольшой спад активности, ожидается рост интереса в последние дни, а рынок сохраняет стабильность крупных изданий и появление новых проектов.
Подписка на печатную прессу продолжается, и до завершения кампании остается еще неделя, чтобы оформить газеты и журналы на следующий год. В Latvijas pasts отмечают, что в этом году активность населения по сравнению с прошлым немного снизилась, однако ожидается, что наибольший интерес проявится именно в ближайшие дни, поскольку многие откладывают оформление подписки на последний момент, сообщает Lsm.lv
Подписаться на печатные издания можно у почтальонов, в почтовых отделениях, через электронный каталог, а также непосредственно в издательствах. Руководитель отдела управления почтовой сетью Latvijas pasts Мартиньш Лиепиньш сообщил, что за первые два месяца подписной кампании - октябрь и ноябрь - в каналах продаж Latvijas pasts зафиксирован спад примерно на 5% по количеству абонементов. При этом данные по подписке, оформленной напрямую у издателей, компании недоступны, однако, по имеющейся информации, у ряда крупных издательств результаты оцениваются как хорошие.
В этом году общее число подписных изданий несколько сократилось по сравнению с предыдущими годами, что связано, в том числе, с уменьшением количества изданий, ранее импортировавшихся из России и Беларуси. По словам Лиепиньша, сокращение затронуло в основном отдельные нишевые издания, тогда как среди наиболее крупных и популярных изданий спада не наблюдается, при этом на рынке появляются и новые проекты.