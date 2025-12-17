В Латвии падает интерес к подписке на прессу - впереди решающая неделя

Подписаться на печатные издания можно у почтальонов, в почтовых отделениях, через электронный каталог, а также непосредственно в издательствах. Руководитель отдела управления почтовой сетью Latvijas pasts Мартиньш Лиепиньш сообщил, что за первые два месяца подписной кампании - октябрь и ноябрь - в каналах продаж Latvijas pasts зафиксирован спад примерно на 5% по количеству абонементов. При этом данные по подписке, оформленной напрямую у издателей, компании недоступны, однако, по имеющейся информации, у ряда крупных издательств результаты оцениваются как хорошие.