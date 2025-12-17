Трамп запрещает въезд в США палестинцам и гражданам еще семи государств
Президент США Дональд Трамп во вторник расширил запрет на въезд в Соединенные Штаты, распространив его на граждан еще семи стран, включая Сирию, а также на держателей паспортов, выданных Палестинской автономией.
Трамп, который на протяжении долгого времени стремится ограничить иммиграцию, принял это решение, чтобы запретить въезд иностранцам, которые «могут угрожать» американцам, сообщила администрация Белого дома.
Президент также хочет предотвратить прибытие в страну иностранцев, которые «подрывали бы или дестабилизировали ее культуру, правительство, институты или основополагающие принципы», говорится в заявлении Белого дома.
Несколько дней назад в Сирии были убиты двое американских военнослужащих и один гражданский. Трамп с момента свержения режима президента Башара Асада пытался содействовать международной реабилитации Сирии. Сирийские власти заявили, что виновником нападения был сотрудник сил безопасности, которого следовало уволить из-за его «экстремистских исламистских взглядов».
Администрация Трампа уже ранее в неофициальном порядке запретила въезд держателям документов, выданных Палестинской автономией, выражая солидарность с Израилем в противостоянии признанию палестинского государства.
Полный запрет на въезд был введен не только для граждан Сирии, но и Буркина-Фасо, Южного Судана, Лаоса, Мали, Нигера и Сьерра-Леоне.
Ранее полный запрет на въезд уже был установлен для граждан Афганистана, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Йемена, Республики Конго, Ливии, Мьянмы, Сомали и Судана.
Белый дом сообщил, что Трамп также вводит частичный запрет на въезд для граждан ряда стран. К ним относятся Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Доминика, Габон, Гамбия, Кот-д’Ивуар, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.