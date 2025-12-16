В Латвии в среду местами ожидается туман

В среду местами в Латвии ожидается туман, прогнозируют синоптики. Ближайшие сутки пройдут без обильных осадков, в некоторых районах возможны прояснения. При южном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью и днем составит от 0 до +5 градусов.