Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
В Латвии в среду местами ожидается туман
В среду в Латвии ожидается туман и слабый южный ветер, обещают синоптики, а температура составит от 0 до +5 градусов.
В среду местами в Латвии ожидается туман, прогнозируют синоптики. Ближайшие сутки пройдут без обильных осадков, в некоторых районах возможны прояснения. При южном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью и днем составит от 0 до +5 градусов.
В Риге в среду не ожидается значительных осадков, возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.