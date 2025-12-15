В Елгавском крае за деньги европейских фондов заасфальтировали дороги у собственности депутатов
Латвийские самоуправления используют европейские средства на строительство дорог для развития предпринимательства, но в Елгавском крае проверка показала: часть финансируемых участков ведет прямо к домам и хозяйствам людей, связанных с депутатами краевой думы.
Латвийские самоуправления могут получить из фондов ЕС финансирование для строительства инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательства. В Елгавском крае средства этой программы вкладывают в асфальтирование гравийных дорог. Но при детальном изучении использования средств выяснилось, что в рамках программы заасфальтировано также несколько дорог, расположенных непосредственно возле домов и хозяйств людей, приближенных к депутатам краевой думы, сообщила передача "Ничего личного" на телеканале TV3.
В нескольких местах в Елгавском крае теперь можно увидеть, как на последних километрах у частного дома или хозяйства на труднопроезжаемых, отдаленных грунтовых дорогах за европейские средства уложен свежий асфальт. В крае эти дороги называют "предпринимательскими". ЕС финансирует 85% программы, а самоуправление добавляет 15% из собственных средств. Предприниматели, у которых рядом с такими дорогами находится хозяйство, обязуются развивать и расширять бизнес, принимая на работу местных работников. В рамках программы обновлена дорога вдоль развалин Вилцской мельницы, о чем просило крестьянское хозяйство Terēņi, принадлежащее Каспарсу Дуге - супругу депутата местной думы Лолиты Дуге. Их недвижимость - единственные строения возле недавно заасфальтированной дороги.
Почти двухкилометровый участок от Калнрозес до дороги на Аугсткалне был обновлен по просьбе хозяйства Valneri, принадлежащего бывшему депутату Юрису Лавениексу. Он ведет к жилому дому, расположенному в конце дороги. Представляющий Союз зеленых и крестьян (СЗК) Лавениекс был депутатом самоуправления с 2005 года, но на последних выборах в думу не прошел. В свою очередь в этом году в думу от СЗК был избран Улдис Цауне. Принадлежащие его семье хозяйства Ivulla и Laimas также подали заявку на обновление дороги. Участок протяженностью 680 метров находится в Бервирцаве и ведет к частному дому, где никакая хозяйственная деятельность не наблюдается. Эта дорога была заасфальтирована в рамках одного проекта с еще тремя дорогами, на что было израсходовано более миллиона евро.