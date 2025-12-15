В Елгавском крае за деньги европейских фондов заасфальтировали дороги у собственности депутатов

Почти двухкилометровый участок от Калнрозес до дороги на Аугсткалне был обновлен по просьбе хозяйства Valneri, принадлежащего бывшему депутату Юрису Лавениексу. Он ведет к жилому дому, расположенному в конце дороги. Представляющий Союз зеленых и крестьян (СЗК) Лавениекс был депутатом самоуправления с 2005 года, но на последних выборах в думу не прошел. В свою очередь в этом году в думу от СЗК был избран Улдис Цауне. Принадлежащие его семье хозяйства Ivulla и Laimas также подали заявку на обновление дороги. Участок протяженностью 680 метров находится в Бервирцаве и ведет к частному дому, где никакая хозяйственная деятельность не наблюдается. Эта дорога была заасфальтирована в рамках одного проекта с еще тремя дорогами, на что было израсходовано более миллиона евро.