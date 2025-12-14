Солнце все-таки пробьется: во второй половине недели в Латвии обещают прояснения

В понедельник, 15 декабря, небо будет облачным. В западных и центральных районах временами пройдут дожди. В восточных районах ночью по-прежнему ожидается снег и мокрый снег, который с наступлением ночи и повышением температуры перейдет в дождь. На востоке Латвии утром и в начале дня туман и дымка ухудшат видимость. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье умеренно сильный, с запада-юго-запада, в первой половине ночи порывами до 15-18 метров в секунду, а днем ветер ослабеет до 14 метров в секунду. Минимальные ночные и максимальные дневные температуры составят +2...+7 градусов, на востоке страны до +2...-3 градусов ночью.