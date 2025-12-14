Солнце все-таки пробьется: во второй половине недели в Латвии обещают прояснения
В начале недели Латвию еще будут поливать дожди и местами накроют туман и мокрый снег, но к середине недели осадков станет меньше и небо прояснится; к выходным вновь ожидается новая волна осадков.
Синоптики отмечают, что в понедельник во многих районах Латвии еще будут дожди, на востоке ночью снег и ледяной дождь, а на морском побережье порывистый ветер, особенно в первой половине ночи. В середине недели осадки пойдут на убыль, а в конце недели в Латвию придет новая область осадков. Ночью столбики термометров во многих местах опустятся ниже нуля, но днем потеплеет, так что отрицательные температуры сохранятся недолго.
В понедельник, 15 декабря, небо будет облачным. В западных и центральных районах временами пройдут дожди. В восточных районах ночью по-прежнему ожидается снег и мокрый снег, который с наступлением ночи и повышением температуры перейдет в дождь. На востоке Латвии утром и в начале дня туман и дымка ухудшат видимость. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье умеренно сильный, с запада-юго-запада, в первой половине ночи порывами до 15-18 метров в секунду, а днем ветер ослабеет до 14 метров в секунду. Минимальные ночные и максимальные дневные температуры составят +2...+7 градусов, на востоке страны до +2...-3 градусов ночью.
Во вторник, 16 декабря, небо останется облачным, пройдут небольшие дожди, а в среду, 17 декабря, погода будет преимущественно сухой, и может выглянуть солнце.
В середине недели ветер будет слабым или умеренным с юга. Ночью местами, преимущественно на востоке страны, будет образовываться туман, ухудшающий видимость. Ночные минимальные и дневные максимальные температуры составят +2...+7 градусов, в среду во многих районах будет на несколько градусов прохладнее - небо прояснится, и температура может опуститься до минусовой.
Во второй половине недели погода будет относительно устойчивой, более интенсивные осадки ожидаются в субботу, в том числе дождь и мокрый снег на востоке страны. Ночью столбик термометра местами опустится ниже 0 градусов, а днем потеплеет до +1...+6 градусов, теплее будет на побережье.