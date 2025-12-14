Умер Жорик, карликовый поросенок, известный многим жителям Елгавы

Вьетнамская карликовая свинка Жорик родилась в селе Маткуле Тукумского края, позже жила в Елгаве. Ее жизненный путь длился с 25 августа 2024 года по 14 декабря 2025 года. Жорик навсегда останется в памяти людей как особенное и сердечное животное, которое за короткое время успело принести много радости в жизни окружающих.