Умер Жорик, карликовый поросенок, известный многим жителям Елгавы
Скончалась любимая многими людьми вьетнамская карликовая свинка Жорик, о смерти которой его хозяин сообщил в социальных сетях. Благодаря своему дружелюбному характеру и звонкому хрюканью Жорик стал источником радости не только для хозяина, но и для множества встреченных жителей Елгавы.
Хозяин вспоминает, что еще утром рокового дня Жорик был жизнерадостным, вместе отправился на рынок, чтобы получить какое-нибудь лакомство и порадовать посетителей. Своим присутствием карликовая свинка создавала теплые эмоции, способствовала новым знакомствам и дарила искреннюю радость каждому, кто ее встречал. В результате трагической случайности жизнь Жорика оборвалась совершенно внезапно — он угас на руках у хозяина.
Вьетнамская карликовая свинка Жорик родилась в селе Маткуле Тукумского края, позже жила в Елгаве. Ее жизненный путь длился с 25 августа 2024 года по 14 декабря 2025 года. Жорик навсегда останется в памяти людей как особенное и сердечное животное, которое за короткое время успело принести много радости в жизни окружающих.