Сначала сугробы до 5 см, потом дождь: что будет с погодой в понедельник
Ночью Латвию накроет широкая зона осадков, а днём с запада придёт дождливая погода с туманом.
Ночью Латвию с запада пересечет широкая зона осадков, поэтому небо будет облачным и почти по всей стране ожидается снег. В западных и центральных районах местами сформируется снежный покров толщиной до 5 см, однако ближе к утру на западе снег перейдет в дождь. Местами также ожидается небольшая гололедица. Будет дуть преимущественно слабый ветер южного направления. Минимальная температура воздуха составит 0…-4°, а на крайнем западе — 0…+4°.
В Риге ночью будет облачно, и до второй половины ночи пройдет снег, сформировав снежный покров 1–4 см. Утром возможен небольшой дождь и гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха понизится до -1…-3°.
Днём с запада Латвию пересечёт зона осадков, во многих местах принеся дождь. Местами в восточной части видимость ухудшится из-за тумана и дымки. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, на морском побережье порывами усиливаясь до 14 м/с. Температура воздуха повысится до +2…+7°. В Риге облака затянут небо, и в первой половине дня ожидается дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, утром образуется дымка. Максимальная температура воздуха составит около +5°.