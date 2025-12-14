Сначала сугробы до 5 см, потом дождь: что будет с погодой в понедельник

Ночью Латвию с запада пересечет широкая зона осадков, поэтому небо будет облачным и почти по всей стране ожидается снег. В западных и центральных районах местами сформируется снежный покров толщиной до 5 см, однако ближе к утру на западе снег перейдет в дождь. Местами также ожидается небольшая гололедица. Будет дуть преимущественно слабый ветер южного направления. Минимальная температура воздуха составит 0…-4°, а на крайнем западе — 0…+4°.