"Иногда хотелось бы вот так": видео депутата Сейма набрало популярность в соцсетях
Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс опубликовал в Facebook видео, в котором показал, что он на самом деле хотел бы сделать, находясь на трибуне Сейма. Ролик вызвал живот отклик у комментаторов.
«Иногда хотелось бы вот так! Видео создано с использованием ИИ», — подписал он публикацию. На искусственно созданном видео показано, как Янис Витенбергс, находясь на трибуне Сейма, в ярости стучит по ней руками, а затем рассержано уходит.
Ролик быстро стал популярным и собрал множество комментариев. Часть пользователей считает, что именно так и следовало бы вести себя в реальности, чтобы коллеги действительно начали думать. Другие, напротив, призывают депутата успокоиться и сохранять сдержанность.
В комментариях люди пишут, что подобные чувства хорошо знакомы многим жителям страны: «Знаешь, как нам, людям, живущим в повседневной реальности, этого хотелось бы!?», «Это те эмоции, которые на трибуне нельзя себе позволить, но иногда очень хочется», «Всей Латвии хотелось бы так отреагировать на вашу и работу ваших коллег».
Некоторые комментаторы задаются вопросом, почему подобное поведение невозможно: если иначе не понимают, то, возможно, стоит действовать жестче. Встречаются и более эмоциональные реакции: «Да бей сильнее, чего так слабо!», «Мне нравится. Очень эффектное появление» и «После такой работы там действительно хочется кричать».