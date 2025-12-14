"Иногда хотелось бы вот так": видео депутата Сейма набрало популярность в соцсетях

В комментариях люди пишут, что подобные чувства хорошо знакомы многим жителям страны: «Знаешь, как нам, людям, живущим в повседневной реальности, этого хотелось бы!?», «Это те эмоции, которые на трибуне нельзя себе позволить, но иногда очень хочется», «Всей Латвии хотелось бы так отреагировать на вашу и работу ваших коллег».