В субботу будет пасмурно и местами пройдет снег

В Риге днем будет пасмурно, но без осадков, лишь поздно вечером в столице пойдет снег. Улицы и тротуары местами могут быть скользкими. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит приблизительно 0 градусов.