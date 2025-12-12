Снега на Рождество можно не ждать: после небольшого мороза в Латвию снова вернется тепло

В ночь на субботу ожидается небольшая облачность. В Курземе облаков будет больше, но они не принесут осадков. При слабом ветре воздух остынет до -3…-8 градусов, в Курземе — до 0…-3 градусов. В субботу в Курземе пройдет дождь и снег, вечером снег ожидается также в центральной части страны.