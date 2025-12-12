Снега на Рождество можно не ждать: после небольшого мороза в Латвию снова вернется тепло
В эти выходные в большей части Латвии ожидаются небольшой мороз и снег, но это будет кратковременно, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу ожидается небольшая облачность. В Курземе облаков будет больше, но они не принесут осадков. При слабом ветре воздух остынет до -3…-8 градусов, в Курземе — до 0…-3 градусов. В субботу в Курземе пройдет дождь и снег, вечером снег ожидается также в центральной части страны.
В ночь на воскресенье на большей части страны сформируется снежный покров, но на западе Курземе будет идти дождь. Днем ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит от -3 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.
В понедельник по всей стране воздух прогреется до +2…+7 градусов, во многих местах пройдет дождь, а в Курземе будет дуть порывистый западный и юго-западный ветер.
Согласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, и в продолжение следующей недели максимальная температура будет держаться в пределах +2…+7 градусов, а по ночам столбик термометра местами будет немного опускаться ниже нуля. Под влиянием антициклона осадков будет мало. Похожие погодные условия прогнозируются и на Рождество.