В Эстонии оппозиционный политик приговорен к 14 годам тюрьмы за государственную измену
В Эстонии сопредседатель партии Koos Айво Петерсон признан виновным в государственной измене и приговорен к 14 годам тюрьмы.
Харьюский уездный суд в четверг признал сопредседателя прокремлевской партии Koos ("Вместе") Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорила его к 14 годам тюремного заключения. Двум другим обвиняемым по этому делу — Дмитрию Роци и Андрею Андронову — назначены 11 лет тюрьмы. Роци суд признал виновным в государственной измене, а Андронова — в ненасильственных действиях иностранца, направленных против Эстонской Республики. Прокурор просила назначить Петерсону 17 лет, Роци — 13 лет, Андронову — 11 лет тюрьмы.
Петерсон и Роци — граждане Эстонии, а Андронов — гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Никто из осужденных не признал своей вины. Приговор может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что судебный процесс по этому делу начался в ноябре 2023 года. Материалы дела указывают, что Петерсон и Роци, действуя по указаниям России, с октября 2022 года по март 2023 года сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских структур, осуществлять ненасильственные действия, направленные против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.
Они участвовали в мероприятиях, направленных на создание в Эстонии политического объединения, которое поддерживало бы российские внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы. Создав такое объединение, они стремились дать России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.
Петерсон и Андронов сознательно участвовали в российских информационных кампаниях, которые выражались, среди прочего, в распространении нарративов, поддерживающих российскую политику безопасности и пропагандистские тезисы, как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ. Они отправлялись на оккупированные Россией территории Украины, где создавали пророссийские пропагандистские видеоматериалы, которые Петерсон публиковал в соцсетях.