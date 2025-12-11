В Елгаве от родителей принимают заявки на пособие для дошкольников

Жители Елгавы могут подать заявки на получение пособия на питание в детских садах на будущий год, сообщает самоуправление. Пособие могут получить многодетные семьи, приемные семьи и семьи опекунов, дети которых посещают детские сады Елгавы. Добровольное муниципальное пособие для дошкольников из многодетных, приемных и опекунских семей назначается на один календарный год, а не на учебный, как у школьников. Сейчас заявление нужно подать для получения пособия в 2026 году.