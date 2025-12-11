В Елгаве от родителей принимают заявки на пособие для дошкольников
Жители Елгавы могут подать заявку на получение пособия на питание в детском саду на следующий год до 15 декабря, сообщает муниципалитет: помощь предназначена для многодетных, приемных и опекунских семей.
Жители Елгавы могут подать заявки на получение пособия на питание в детских садах на будущий год, сообщает самоуправление. Пособие могут получить многодетные семьи, приемные семьи и семьи опекунов, дети которых посещают детские сады Елгавы. Добровольное муниципальное пособие для дошкольников из многодетных, приемных и опекунских семей назначается на один календарный год, а не на учебный, как у школьников. Сейчас заявление нужно подать для получения пособия в 2026 году.
Для детей от полутора до трех лет пособие может составлять до 65 евро в месяц, а для детей от трех лет до начала обучения по программе дошкольного образования — до 70 евро в месяц.
Пособие переводится поставщику услуг питания за фактически полученные услуги.
Для школьников из многодетных семей пособие на питание предоставляется на учебный год, поэтому они будут получать его до конца мая. На следующий учебный год заявку нужно будет подать во второй половине лета.