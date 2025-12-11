Иначе работы не видать! Работникам оперативных служб Латвии мало быть профессионалами - нужно иметь четкую политическую позицию
Государственная пожарно-спасательная служба и другие оперативные службы усилили требования к кандидатам: наряду с профессиональными навыками теперь проверяется их лояльность государству и отношение к войне в Украине, сообщает передача "360Ziņas".
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в последнее время на собеседованиях уделяет особое внимание лояльности кандидатов государству. В рамках отбора соискателям задают вопрос и об их отношении к войне в Украине, и уклончивые или неясные ответы могут стать основанием для отказа. Как сообщает 360TV, такая практика связана с установленными в государственной администрации ценностями и требованиями безопасности.
Представители службы отмечают, что пожарные и спасатели ежедневно работают с объектами повышенной опасности и критической инфраструктуры, поэтому идеологическая согласованность должностных лиц с интересами государства имеет важное значение. Подчеркивается, что перед собеседованием кандидаты проходят несколько этапов отбора, а оценка политических взглядов является лишь завершающим элементом.
Похожий подход применяется и в Службе неотложной медицинской помощи, где пояснили, что усиленные внутренние процедуры безопасности введены после вторжения России в Украину.
В службе отмечают, что перед собеседованием анализируется и активность потенциальных работников в социальных сетях, чтобы убедиться в их лояльности и профессиональной пригодности.
В Государственной полиции признают, что ранее получали сигналы о возможной нелояльности среди сотрудников и в таких случаях принимали меры. В настоящее время полиция сообщает, что нет оснований сомневаться в лояльности действующих сотрудников, и вопросам лояльности уделяют внимание в ежедневной работе.
В целом оперативные службы подчеркивают, что сегодня одних профессиональных навыков недостаточно: наряду с компетентностью требуется и ясная моральная и государственная позиция.
Отношение кандидатов к важным вопросам безопасности считается значимым фактором для обеспечения общественной безопасности в кризисных ситуациях.