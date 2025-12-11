Иначе работы не видать! Работникам оперативных служб Латвии мало быть профессионалами - нужно иметь четкую политическую позицию

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в последнее время на собеседованиях уделяет особое внимание лояльности кандидатов государству. В рамках отбора соискателям задают вопрос и об их отношении к войне в Украине, и уклончивые или неясные ответы могут стать основанием для отказа. Как сообщает 360TV, такая практика связана с установленными в государственной администрации ценностями и требованиями безопасности.