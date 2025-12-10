Дыхание зимы: синоптики раскрыли, когда в Латвии ждать мороза и снегопадов
В конце этой недели температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля и во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики.
В четверг и в ночь на пятницу сохранится теплая погода, на большей части территории страны будут идти дожди. В пятницу ветер подует с севера, северо-востока, температура воздуха понизится и местами выглянет солнце.
Ожидается, что в ночь на субботу воздух остынет до -3...-8 градусов, немного теплее будет на Курземском побережье. В субботу днем и в воскресенье на большей части территории страны также сохранятся морозы. Во многих местах выпадет снег и образуется снежный покров.
На следующей неделе вернется более теплая погода, температура воздуха временами может подниматься до +5...+9 градусов. Периодически ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Похожая погода возможна и на Рождество.