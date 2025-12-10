Дыхание зимы: синоптики раскрыли, когда в Латвии ждать мороза и снегопадов

Ожидается, что в ночь на субботу воздух остынет до -3...-8 градусов, немного теплее будет на Курземском побережье. В субботу днем и в воскресенье на большей части территории страны также сохранятся морозы. Во многих местах выпадет снег и образуется снежный покров.