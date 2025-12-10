Таких не берут в спецназовцы! Отсутствие в школах Латвии уроков плавания мешает будущим бойцам

Что касается профиля кандидатов, примерно 60% всех претендентов — это военнослужащие из других подразделений Национальных вооруженных сил. Остальные — молодые люди, ранее не связанные с военной службой, часто спортивные и мотивированные, нередко сразу после средней школы, которые хотят продолжить карьеру в военной сфере. НВС также подтвердили, что ни одна женщина не завершила базовый курс подготовки бойцов, но были женщины, которые прошли отбор, этапы выживания и другие отдельные части программы.