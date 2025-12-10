Таких не берут в спецназовцы! Отсутствие в школах Латвии уроков плавания мешает будущим бойцам
Только около 15% кандидатов успешно проходят вступительные испытания в Подразделение специального назначения НВС. Основные трудности связаны с плаванием и физической подготовкой, которой в школах Латвии часто не хватает.
Подразделение специального назначения Национальных вооруженных сил (НВС) указывает на отсутствие обучения плаванию в школах как на одну из причин трудностей при сдаче экзаменов для зачисления в подразделение. Статистика последнего времени показывает, что в среднем лишь около 15% всех кандидатов в бойцы спецподразделения способны выдержать вступительные испытания и успешно завершить подготовительный этап. Большая часть кандидатов отсеивается уже на ранних стадиях, что обычно для строгого отбора, выяснили НВС.
Самыми трудными испытаниями для кандидатов по-прежнему являются этап на воде и общая физическая подготовка. Основная причина — во многих школах Латвии не обеспечивается систематическое обучение плаванию, а также общая физическая подготовка молодёжи часто недостаточна, чтобы выдержать требования уровня спецподразделения.
В настоящее время плавание больше не входит в программу вступительных экзаменов, поскольку плавание отрабатывается в подразделении. Однако это не исключает необходимости наличия навыков плавания. Плавание включено как в этап боевой подготовки, так и в программу подготовки рейнджеров.
Что касается профиля кандидатов, примерно 60% всех претендентов — это военнослужащие из других подразделений Национальных вооруженных сил. Остальные — молодые люди, ранее не связанные с военной службой, часто спортивные и мотивированные, нередко сразу после средней школы, которые хотят продолжить карьеру в военной сфере. НВС также подтвердили, что ни одна женщина не завершила базовый курс подготовки бойцов, но были женщины, которые прошли отбор, этапы выживания и другие отдельные части программы.
В настоящее время подразделение рейнджеров предлагает программу, которая больше подходит женщинам, поэтому ожидается, что у женщин может появиться интерес к карьере в подразделении рейнджеров.