Не зря старались! Стало известно, сколько экономика Латвии получила от проведения EuroBasket

EuroBasket проходил в Риге с 27 августа по 14 сентября. На первом этапе - в групповом турнире - до 3 сентября участвовали команды шести стран, в финальную часть к четырем лучшим командам рижской группы присоединились еще 12 команд. Чемпионами стали баскетболисты сборной Германии, которые в финальном матче переиграли турецкую команду, а бронзовые медали завоевала команда Греции.